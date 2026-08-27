Precipita per 20 metri nel canalone, muore un escursionista

Dramma nel pomeriggio di oggi sulle Alpi Giulie, tra i comuni di Chiusaforte e Dogna. Tra le 14 e le 14.30 la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores, insieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale, dopo la segnalazione di un escursionista che era precipitato in un canalone per una ventina di metri.

L’incidente si è verificato in fase di discesa dal Bivacco Suringar verso Forca Disteis, lungo il sentiero Cai 663 (a un’altitudine di 2200 metri). L’escursionista, recuperato dai soccorritori, è morto a causa delle gravissime lesioni riportate.

I tecnici e i sanitari hanno effettuato le operazioni di recupero della salma con l’impiego di un secondo elicottero.