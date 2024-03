Precipitano con l’ultraleggero, morti marito e moglie

Erano appena decollati dal campo di volo di Trevignano, in provincia di Treviso, quando l’ultraleggero sul quale volavano ha improvvisamente perso potenza e a quaranta metri di altezza è caduto schiantandosi nel giardino di una casa privata. Gli occupanti, marito e moglie, Lanfranco De Gennaro e Lucia Buccieri, 71enni, sono morti sul colpo.

Lui, ex ufficiale militare, nativo di Udine, dopo aver frequentato l’istituto tecnico Malignani si era arruolato nell’Aeronautica. Lei, nata a Gorizia ma cresciuta a Udine, per anni è stata un’apprezzata maestra di scuole elementari. Dagli anni ‘70 marito e moglie vivevano a Treviso e avevano due figli.

Questa mattina alla guida dell’ultraleggero c’era De Gennaro, esperto pilota in particolare di cacciabombardieri ricognitori quand’era in servizio e negli ultimi anni appassionato di volo con piccoli aerei da turismo. Secondo i primi accertamenti, l’ultraleggero, da poco librato in aria, ha avuto un’avaria al motore ed è precipitato in vicolo Alpini 13. Per le due persone a bordo, marito e moglie, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario che ha constatato il decesso dei due coniugi. Dalla provincia di Treviso erano diretti in Friuli dove, a Grado, avevano comprato una casa che avevano rimesso a nuovo.