Precipitò dalla seggiovia, sequestrato impianto a Piancavallo

La Procura della Repubblica di Pordenone ha disposto il sequestro della seggiovia del Piancavallo (Pordenone) da cui, lo scorso 24 dicembre, era caduto un 32enne della provincia di Pavia, che aveva rimediato ferite gravissime per curare le quali era stato trasferito d’urgenza in ospedale. A distanza di alcune settimane, le sue condizioni sono in progressivo miglioramento.

Quanto alle indagini, il magistrato titolare dell’inchiesta ha deciso di apporre i sigilli all’impianto, circostanza che sta provocando disagi agli sciatori – privati di una delle seggiovie principali della stazione sciistica pordenonese – e ai gestori della baita servita dell’impianto, locale in cui lavorava anche l’infortunato.

La vigilia di Natale il 32enne era precipitato dalla seggiovia e aveva sbattuto contro un palo in cemento armato, dopo esser rimasto intrappolato nella rete di protezione smossa dal vento fortissimo.