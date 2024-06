Prefazione del ministro Sangiuliano al “Codice sul volo degli uccelli” riprodotto dallo Scriptorium Foroiuliense

Dopo il grande successo della partecipazione al Salone del Libro di Torino, per la Fondazione Scriptorium Foroiuliense arriva un’altra importante soddisfazione: la riproduzione del manoscritto di Leonardo Da Vinci “Codice sul volo degli uccelli”, conservato presso la Biblioteca Reale di Torino, che è in via di completamento da parte della Fondazione sandanielese, avrà la prefazione del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano.

Il Ministro, nella sua prefazione, oltre a lodare l’attività portata avanti nel tempo dalla Fondazione Scriptorium Foroiuliense (definita “formidabile eccellenza friulana”) con importanti riproduzioni quali quelle “Dante Guarneriano” e quella de “La Operina” di Lodovico degli Arrighi detto il Vicentino e, più recentemente, della Bibbia di Gutenberg, nonché con i corsi, ha voluto in particolare sottolineare il fatto che nella realizzazione delle opere di alto valore culturale dello Scriptorium siano impegnati anche i tirocinanti del Dipartimento di salute mentale dell’Azienda sanitaria del Friuli Centrali: «La riproduzione del codice vinciano sul volo è un capolavoro nel capolavoro – scrive il ministro – perché da un lato offre al grande pubblico un’occasione di incontro con Leonardo, simbolo del genio italiano, e dall’altro offre a utenti svantaggiati e a persone che soffrono una condizione di disagio una esperienza di inclusione e una concreta opportunità di formazione».

Il volume, che è stato realizzato in cinque copie con carta di cotone fatta a mano e tecniche di stampa antiche. «Siamo molto grati al Ministro Sangiuliano – afferma il presidente della Fondazione Scriptorium Foroiuliense, Roberto Giurano – per aver voluto onorare il nostro lavoro con questa prefazione. Il fatto che il Ministro abbia sottolineato la qualità del nostro percorso culturale riempie d’orgoglio tutti noi e conferma, in particolare, l’importanza dell’attività che da anni abbiamo intrapreso insieme al Centro di salute mentale dell’Asufc per il reinserimento lavorativo dei loro assistiti. Attività che continuiamo a portare avanti con convinzione e che ci vedono impegnati oltre che nella realizzazione di lavori come la riproduzione del “Codice sul volo degli uccelli”, anche i corsi sulle tecniche di scrittura antiche e sulla realizzazione della carta seguendo la tecnica medievale. L’importante prefazione del Ministro San Giuliano, si unisce a quelle altrettanto gradite del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di squadra aerea, Luca Goretti e del Sindaco di San Daniele del Friuli, Pietro Valent ai quali siamo grati per l’attenzione e la collaborazione che dura ormai da diversi anni».

La presentazione ufficiale della riproduzione dello storico manoscritto di Leonardo da Vinci si terrà a Palazzo Montecitorio a Roma l’11 settembre prossimo e successivamente negli Usa, in Paraguay e Australia.