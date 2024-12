Il Prefetto di Gorizia Ricciardi saluta e va a Ravenna, ma promette: “Tornerò per Go 2025”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Gorizia è in senso fisico la porta dell’Europa. Il consiglio che do è: valorizzatela più possibile”. Il prefetto Raffaele Ricciardi saluta con queste parole dopo tre anni e mezzo a capo della massima istituzione statale in provincia di Gorizia. Da lunedì infatti prenderà servizio come nuovo Prefetto di Ravenna, lasciando il suo posto ad Ester Fedullo, ancora per qualche giorno viceprefetto a Potenza. Ricciardi è arrivato in pieno periodo Covid ma il momento più critico è stato un altro.

Ricciardi evidenzia come lascia un territorio dove sono in aumento i reati relativi alle violenze di genere perché oggi si denuncia più che in passato. Ricciardi ha infine promesso: tornerò come turista in occasione di Go 2025.