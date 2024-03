Preghiera a Monfalcone, le associazioni islamiche chiedono l’ex mercato coperto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le associazioni musulmane Baitus Salat e Darus Salaam di Monfalcone contro-propongono al Comune l’ex mercato coperto come soluzione provvistoria per la preghiera collettiva, confermando il no all’ipotesi di utilizzare parcheggio delle Terme Romane e parco della salita della Rocca e sospendendo il giudizio sull’eventuale utilizzo dell’ex Bocciodromo. Questa la posizione delle due realtà islamiche della città, che hanno fatto pervenire oggi una risposta alla documentazione inviata dall’amministrazione Cisint mantenendo il niet a due delle tre ipotesi formulate perché ritenute “inidonee” essendo all’aperto, e sospendendo il giudizio sull’ex Bocciodromo, sito non ancora visionato e che viene definito “con limite di capienza complessivo e contemporaneo di 99 persone” per il quale, sempre secondo quanto comunicato dalle associazioni, verrebbe richiesta “l’esigenza di preservare i campi da gioco e con la necessità di costituire garanzie assicurative per eventuali danni e infortuni”. Le Associazioni contropropongono l’ex mercato coperto sottolineando come sia posto “in luogo centrale ed accessibile, con la dotazione di parcheggi e dei servizi necessari”. In mattinata il sindaco Anna Cisint aveva intanto rinfocolato il dibattito tornando sulla sentenza del Tar dei giorni scorsi riguardo il sito di via Primo Maggio 103 di proprietà dell’associazione Baitus Salat evidenziando: “Il Tribunale amministrativo regionale dice solo che quella non è area di cantiere, non che è un luogo di culto”.