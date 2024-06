Premariacco Beach: da Paradiso a Inferno

Il servizio video di Telefriuli.

Dopo l’esame in modellazione 3D, Bianca, Cristian e Patrizia hanno scelto Casali Potocco, a Premariacco, come il luogo in cui ammirare il Natisone. Si tratta di uno dei punti panoramici più noti per osservare il fiume e il ponte Romano che lo sovrasta, luogo non a caso scelto nel 2021 per girare anche alcune scene di Diabolik 2 con Miriam Leone. Un luogo paradisiaco, ma che a causa della sua conformazione morfologica in breve tempo si può trasformare in una vera trappola mortale. Nei periodi piovosi, infatti, è facile che si verifichino piene improvvise a causa della sua conformazione torrentizia.

Il Natisone è caratterizzato dalla notevole erosione dell’alveo che dà luogo a vere e proprie forre, come quelle presenti nelle a Vernasso e vicino al Ponte di San Quirino. Una problematica spesso sottovalutata da chi non conosce a fondo il corso d’acqua, che nel versante italiano da Stupizza scende verso Cividale, Premariacco e San Giovanni al Natisone, per poi confluire nel Torre nei pressi di Trivignano Udinese.

Motivo questo, che – secondo chi conosce bene il Natisone – dovrebbe suggerire l’installazione di avvisi – in italiano e inglese – che recitano la scritta ‘Attenzione piene improvvise’, proprio come avvenuto con i cartelli installati lungo il Malina.