Premariacco in lutto ma il paese non si ferma

Il comune di Premariacco è in lutto con le bandiere a mezza sta ma le manifestazioni in paese non si fermano. Questa sera il Torneo dei borghi di Premariacco si terrà con un minuto di raccoglimento e il lutto al braccio. A dirlo il sindaco di Premariacco Michele De Sabata che si è accordato con la società organizzatrice dell'evento sportivo che vede contrapposte le frazioni del paese per proseguire le gare di calcio. "Aspettiamo Cristian – sottolinea il primo cittadino – e ho chiesto io di andare avanti con il torneo ma con un minuto di raccoglimento e il lutto al braccio."