Schianto fatale in Bulgaria, morta coppia friulana

Una coppia di Orsaria, marito e moglie, è tragicamente scomparsa ieri pomeriggio in Bulgaria in un incidente stradale. A perdere la vita sono stati Erica Cantarutti, 48 anni, e Claudio Tomat, 50 anni. I due erano partiti ieri mattina da casa per raggiungere la Turchia dove avrebbero dovuto trascorrere la vacanze.

Alle 15.30 stavano viaggiando sulla strada che collega i Comuni di Montana e Berkovitsa in Bulgaria quando, all’altezza di un incrocio nell villaggio di Komarevo, la moto Bmw sulla quale stavano viaggiando si è scontrata frontalmente con un’automobile dopo un passaggio a livello. I due sono morti sul colpo e la strada è rimasta chiusa per due ore. Come reso noto dalla polizia di Montana, è stata avviata una procedura preliminare per chiarire le ragioni dello scontro.

Le autorità bulgare hanno disposto l’autopsia sui due corpi, che potranno rientrare in Friuli solo dopo gli accertamenti. La coppia lascia due figli di 16 e 18 anni, raggiunti questa mattina dal sindaco di Premariacco Michele De Sabata assieme ai carabinieri per comunicare loro la morte dei genitori.

“E’ un dolore devastante – dice De Sabata -. Perdere il papa e la mamma è lacerante e impossibile da giustificare. Non ci sono parole – conclude – resta solo un senso di vuoto che le condoglianze non possono riempire”.