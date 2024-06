Premariacco, un mese fa la tragedia del Natisone

Una giornata di tempo incerto, come oggi, su cui però pesava l’allerta meteo gialla. Ma la voglia di uscire era troppa, di festeggiare per il test superato, e quel posto visto solo su internet sembrava il posto perfetto. E invece la spiaggetta del Natisone a Premariacco si è trasformata esattamente un mese fa in tragedia, quando Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar sono stati isolati, raggiunti e travolti dalla piena del fiume, ingrossato dalla pioggia a monte.

Un mese di solidarietà e di ricerche, di lutto, per i ritrovamenti prima delle due ragazze e poi, una settimana fa, del venticinquenne, ma anche di indagini e di domande. Ora restano solo il dolore e l’inchiesta giudiziaria, che prosegue con gli accertamenti sui soccorsi e sui cellulari dei ragazzi. Ieri in Romania si è celebrato il funerale di Cristian, riportato a casa dal fratello Petru, mentre nella frazione di Ipplis la comunità di Premariacco, che in questo mese ha adottato le squadre di ricerca e le famiglie dei tre ragazzi, si è riunita in un momento di preghiera.

Una comunità scossa, che vuole ricordare questi tre ragazzi e il loro abbraccio tra le acque in piena, con Premariacco Beach che tornerà presto ad essere un luogo di pace e di gioia. Ma che per sempre avrà portato via le vite di Patrizia, Bianca e Cristian.