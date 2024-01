Premi Nonino 2024 a Manguel, Oreskes, Brauman, Floramo e Cooperativa Insieme

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In ambiti disparati e con obiettivi diversi, i vincitori dei Premi Nonino 2024 sono accomunati dal loro mettersi al servizio del prossimo e della società.

Alberto Manguel, scrittore e traduttore originario di Buenos Aires, è Premio internazionale Nonino 2024. Si è sempre speso per promuovere l’amore per la letteratura e le biblioteche e per rendere i libri accessibili a tutti.

Naomi Oreskes, docente universitaria americana di storia della scienza, è Premio Nonino ‘Maestro del nostro tempo’ 2024. E’ una delle più importanti intellettuali pubblicamente impegnate sul ruolo della scienza nella società e sulla realtà del cambiamento climatico antropogenico.

Rony Brauman, medico francese nato a Gerusalemme, è premio Nonino 2024. Per dodici anni anima di Medici senza frontiere, ha dedicato la propria vita al servizio della sofferenza umana.

E poi Angelo Floramo, udinese, accademico, storico, medievalista e consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana di San Daniele, è Premio Nonino Risit d’Aur. Nel suo peregrinare per motivi di studio tra le più antiche biblioteche, borghi e monasteri in Italia e in Europa ricerca da sempre i fili che legano la cultura friulana a quella slovena, laddove le due si fondono. E proprio in uno dei suoi viaggi si è imbattuto nella cooperativa Insieme – ‘Frutti per la pace’ creata nel 2003 da alcune donne di Bosnia impegnate nella ricostruzione di un’identità collettiva dopo le devastazioni della guerra, partendo dal sostegno concreto alle famiglie più deboli, dando loro lavoro attraverso la coltivazione di frutti di bosco. Anche alla cooperativa, presieduta da Radmila Zarkovic, è stato assegnato il Premio Nonino Risit d’Aur.

La consegna dei premi, assegnati dalla giuria presieduta da Antonio Damasio, avverrà in occasione della cerimonia che si svolgerà sabato 27 gennaio a partire dalle 11 nelle Distillerie Nonino a Rochi di Percoto. Nell’occasione saranno anche celebrati i 50 anni dalla creazione del Monovitigno Nonino, all’origine di quella che la famiglia definisce ‘rivoluzione della grappa’.

Sempre sabato 27 gennaio, alle 18.30, nel salone del parlamento del Castello di Udine, si terranno I Dialoghi del Premio Nonino, con i vincitori, aperti al pubblico fino a esaurimento posti.

Il Premio Nonino è stato istituito nel 1975 dalla famiglia di distillatori friulani per salvare gli antichi vitigni autoctoni in via di estinzione e per la valorizzazione della civiltà contadina. Il Premio ha anticipato per ben 6 volte le scelte dei premi Nobel.