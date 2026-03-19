Premio Barazza 2026, l’omaggio del Deganutti all’ex sindaco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un premio nel segno dei valori civili trasmessi alle nuove generazioni: così l’Isis Deganutti di Udine ha celebrato il suo ex professore Enzo Barazza, già consigliere, assessore e sindaco del capoluogo friulano tra il 1995 e il 1997. Due le borse di studio da mille euro assegnate attraverso un concorso fotografico: vincitori Melissa Shala con “Oltre il tempo” e Donat Maloku con il ritratto di una giovane donna intenta a leggere “Nata libera”.

Il premio, voluto dalla famiglia dell’indimenticato docente, valorizza il merito e la sensibilità sui diritti umani. Alla cerimonia, ospitata nell’aula magna intitolata a Barazza lo scorso settembre, erano presenti i familiari e il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, che ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti “un’eredità morale che si trasforma in opportunità per i giovani”.

“Quando c’è impegno per la comunità si lascia un segno indelebile”, ha aggiunto Bordin, evidenziando l’importanza di trasmettere questi principi in un momento storico in cui i diritti umani restano un tema attuale.