Premio Friuli 2025: la consegna sabato 17 maggio all’Abbazia di Rosazzo

Il Premio Friuli torna protagonista con la sua 21ª edizione, confermandosi un importante riconoscimento dedicato a chi, con impegno e talento, ha contribuito a valorizzare il nome del Friuli nel mondo. Voluto dall’Unione Nazionale dei Cavalieri d’Italia – sezione provinciale di Udine, il premio nasce con l’intento di onorare non solo i friulani, ma anche tutte quelle persone che, pur non essendo nate in questa terra, si sono affermate nei campi della scienza, della cultura, dell’economia, dell’imprenditoria e dello sport, mantenendo un forte legame con il Friuli e rappresentandone i valori in Italia e all’estero.

I protagonisti di quest’anno sono tre figure che si sono distinte per il loro percorso e il loro contributo alla società: il giornalista Tommaso Cerno, il chirurgo e docente universitario Silvio Nadalin e l’imprenditore Lucio Zamò.

La cerimonia di consegna si svolgerà sabato 17 maggio, a partire dalle ore 10, all’Abbazia di Rosazzo La giornata si aprirà con una messa celebrata da Don Pasquale Didonna, Cappellano Capo della Marina Militare di Taranto, e sarà impreziosita dalle esecuzioni del coro Don Alcide Venuti di Manzinello, diretto da Sarah Della Rovere.

L’evento gode dal patrocinio di: Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, del Comune di Manzano, Confindustria Udine, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Confartigianato Imprese Udine, il Csen Comitato Fvg, il Panathlon Club Udine, l’Ana sezione di Udine e l’Associazione Volontari di San Giorgio Odv.