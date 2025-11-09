  • Aiello del Friuli
Scoccimarro: eccellenza nazionale e obiettivo esportare competenze

Premio Fvgreen: sei vincitori su oltre 80 progetti

Il presidente Fedriga: tutela dell'ambiente senza ideologia
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL VIDEO La riqualificazione della Fossa Vecia promossa dal Comune di Fiumicello, un data center per la centrale mini idroelettrica Ancona promosso da Cafc e Università di Udine e anche la produzione di energia green per famiglie indigenti da parte del Cern San Domenico. Sono tre dei sei premi assegnati nella prima edizione del Premio Fvgreen promosso dalla Regione con la serata evento al teatro Verdi di Trieste dove sul palco ci sono esibiti il violinista Pierpaolo Foti e l’orchestra Busoni, la più longeva del Friuli Venezia Giulia, a condurre Andro Merkù e Tommaso Cerno.

Gli altri premi sono stati assegnati ad Area Science Park per il laboratorio di microscopia progettato e costruito secondo elevate prestazioni energetiche, Apt Gorizia per la flotta di mezzi ecologici e a Legambiente per la tutela del Fiume Tagliamento.

