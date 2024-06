Premio in ricordo di Carlo Leopoldo Lualdi

È dedicata all’imprenditore innovatore Carlo Leopoldo Lualdi una nuova iniziativa a favore dei neolaureati dell’Università di Udine promossa dal Rotary club “Udine nord”.

L’iniziativa sarà illustrata domani, mercoledì 5 giugno, alle 11, nel Salone d’onore di Palazzo Antonini-Maseri (via Gemona 5, Udine). Interverranno il rettore Roberto Pinton, il prorettore Andrea Cafarelli, il presidente del Rotary club “Udine Nord”, Gianfranco Romanelli, oltre a Valentina Lualdi, nipote di Carlo Leopoldo.

Fondatore e primo presidente del Rotary club “Udine nord”, nel 1945 Lualdi diede vita ad Anduins, in Val d’Arzino, alla Lima, azienda che da subito si distinse per i tratti fortemente innovativi. Fu imprenditore di grande ingegno e uomo al servizio delle istituzioni. A lui si devono il primo elicottero interamente “made in Italy”, come pure applicazioni all’avanguardia in ambito medico, ingegneristico e meccanico.