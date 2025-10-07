Premio NuovaPA FVG 2025: Sacile, Trieste e il Torre protagonisti dell’innovazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Comune di Sacile, il Comune di Trieste e l’Ambito dei Servizi Sociali dei Comuni del Torre sono state le Amministrazioni vincitrici della terza edizione del Premio NuovaPA FVG, svoltosi ieri (martedì 7 ottobre) all’Auditorium della Biblioteca Rizzi dell’Università di Udine.

Sacile ha ricevuto il riconoscimento per le politiche dedicate al benessere organizzativo e alla crescita del personale, con un team interno e percorsi formativi mirati a valorizzare le persone e a generare valore pubblico.

Trieste è stata premiata per la trasformazione digitale del settore Tecnico comunale, grazie all’applicazione del Building Information Modeling, che ha reso più efficiente la gestione delle opere pubbliche e ha favorito la collaborazione con imprese e professionisti lungo tutto il ciclo dei progetti.

L’Ambito dei servizi sociali dei comuni del Torre si è distinto per la capacità di costruire reti pubblico-private, sviluppando forme di co-progettazione in grado di rispondere ai bisogni del territorio in modo concreto e inclusivo.

Assieme a loro i “protagonisti innovatori di questa edizione di Premio NuovaPA” ci sono state anche le Amministrazioni di Pordenone con il Servizio Cultura e assieme a Cordenons il Corpo di Polizia Locale, la Comunità di Montagna della Carnia con i Servizi Informativi e l’Ambito Livenza Cansiglio Cavallo cui è stato consegnato un Encomio.

Ad anticipare il tema su cui verterà il prossimo bando del Premio Nuova PA, la pièce di teatro d’impresa La materia invisibile sviluppata da ComPA FVG sulla base di una rilettura di esperienze di giovani entrati da poco nelle amministrazioni della nostra regione . I temi dell’Attratività del lavoro pubblico, del rapporto intergenerazionale e della AI ispirati dalla pièce sono stati oggetto di confronto nella tavola rotonda che l’ha seguita.

A fare gli onori di casa alla cerimonia è intervenuto il Magnifico Rettore dell’Università di Udine Angelo Montanari che assieme al Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, al Presidente Anci FVG Dorino Favot e alle Autonomi locali Pier Paolo Roberti hanno portato i loro saluti e sottolineato l’importanza di un Premio che vuole promuovere chi si adopera e lavora per una pubblica amministrazione moderna, vicina ai cittadini e capace di valorizzare i propri dipendenti.

l Premio NuovaPA FVG si conferma un laboratorio di idee, dove la pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia si racconta come motore di sviluppo, inclusione e comunità.

Appuntamento al 2026 con nuove sfide dedicate al cambiamento del pubblico impiego, con particolare attenzione alle nuove opportunità disponibili per le giovani generazioni che vadano oltre agli stereotipi comuni sulla PA.