Premio di produzione, sciopero alla Sisecam

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oggi, per la prima volta, i lavoratori della Sisecam di San Vito al Tagliamento hanno scioperato. Tra le motivazioni l’accordo, al momento saltato, sul rinnovo del contratto per il premio di produzione, e le difficoltà a rapportarsi con l’azienda turca.

Alla Sisecam di San Vito al Tagliamento i lavoratori, questa mattina, per la prima volta hanno incrociato le braccia. L’azienda, ex Refel, da due anni passata nelle mani del collosso turco, produce refrattari per vetrerie.

Alla base dello sciopero, a detta delle rappresentanze sindacali, l’accordo, al momento saltato, sul rinnovo del contratto per il premio di produzione. I lavoratori che operano nello stabilimento di San Vito chiedo a gran voce una parità di trattamento economico con i colleghi impiegati a San Giorgio di Nogaro.

Ma non è soltanto la questione del rinnovo contrattuale ad aver spinto, oggi, i lavoratori a scioperare.