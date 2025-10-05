Premio Regionale Solidarietà, riconoscimento speciale alla Regione FVG

Un premio speciale alla Regione Friuli Venezia Giulia per essersi “distinta a livello nazionale per un quadro normativo di avanguardia, accompagnato da azioni concrete e da un’impegno di risorse economiche per migliorare la qualità della vita dei cittadini con disabilità”. E’ la motivazione con cui oggi a Gorizia la Consulta regionale dei disabili, a 40 anni dalla sua fondazione, ha consegnato il riconoscimento al governatore Massimiliano Fedriga, accompagnato all’assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, durante il Premio Regionale Solidarietà 2025.

La cerimonia della consegna si è tenuta nella sede dell’Unione ginnastica goriziana, alla presenza dei sindaci delle due Gorizie, Rodolfo Ziberna e Samo Turel. Gli altri riconoscimenti regionali sono andati a Fvg Music Live, alla Basilica di Aquileia, e al Centro di assistenza e terapia occupazionale di Nova Gorica, confermando la vocazione internazionale e transfrontaliera del Premio. Ospite d’onore della festa regionale della solidarietà e del volontariato il campione paralimpico del tennistavolo Matteo Parenzan.

Tante le medaglie d’oro e targhe consegnate dalle consulte territoriali. I riconoscimenti principali sono andati a Roberto Di Lenarda per il progetto di odontoiatria sociale a Trieste, a Marco Pellegrini per il suo impegno a favore dei giovani a Gorizia, alla presidente della Fondazione Progetto Autismo Fvg Elena Bulfone con sede a Udine e al presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti per la manifestazione 104_The Caregiving Expo.