domenica 5 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Prime nevicate in montagna: Montasio, Lussari e Sella Nevea imbiancati
Premio Regionale Solidarietà, riconoscimento speciale alla Regione FVG
Bertiolo ha ospitato la 102a edizione del Congresso della Filologica Friulana
Presentato il nuovo bandierone AUC, simbolo dell’identità friulana
Osoppo, inaugurato il nuovo Museo della Fortezza: un ponte tra memoria...
Festa dei Nonni al Palamostre: premiati Andriola, Bardini, Fantoni e Spinotti
La Filologica Friulana celebra a Bertiolo il suo 102° Congresso
“Vajont dimenticato dall’Ue”, il 9 ottobre messaggio di cordoglio di Metsola
Manifestazioni ProPal, le dichiarazioni di Fedriga “infiammano” politica e Cgil
Rinnovata la sede degli alpini di Gemona nell’anno del centenario
Cronaca

Premio Regionale Solidarietà, riconoscimento speciale alla Regione FVG

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Un premio speciale alla Regione Friuli Venezia Giulia per essersi “distinta a livello nazionale per un quadro normativo di avanguardia, accompagnato da azioni concrete e da un’impegno di risorse economiche per migliorare la qualità della vita dei cittadini con disabilità”. E’ la motivazione con cui oggi a Gorizia la Consulta regionale dei disabili, a 40 anni dalla sua fondazione, ha consegnato il riconoscimento al governatore Massimiliano Fedriga, accompagnato all’assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, durante il Premio Regionale Solidarietà 2025.
La cerimonia della consegna si è tenuta nella sede dell’Unione ginnastica goriziana, alla presenza dei sindaci delle due Gorizie, Rodolfo Ziberna e Samo Turel. Gli altri riconoscimenti regionali sono andati a Fvg Music Live, alla Basilica di Aquileia, e al Centro di assistenza e terapia occupazionale di Nova Gorica, confermando la vocazione internazionale e transfrontaliera del Premio. Ospite d’onore della festa regionale della solidarietà e del volontariato il campione paralimpico del tennistavolo Matteo Parenzan.
Tante le medaglie d’oro e targhe consegnate dalle consulte territoriali. I riconoscimenti principali sono andati a Roberto Di Lenarda per il progetto di odontoiatria sociale a Trieste, a Marco Pellegrini per il suo impegno a favore dei giovani a Gorizia, alla presidente della Fondazione Progetto Autismo Fvg Elena Bulfone con sede a Udine e al presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti per la manifestazione 104_The Caregiving Expo.

Prime nevicate in montagna: Montasio, Lussari e Sella Nevea imbiancati
Premio Regionale Solidarietà, riconoscimento speciale alla Regione FVG
Bertiolo ha ospitato la 102a edizione del Congresso della Filologica Friulana
Presentato il nuovo bandierone AUC, simbolo dell’identità friulana
Osoppo, inaugurato il nuovo Museo della Fortezza: un ponte tra memoria e futuro
