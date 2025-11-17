Prende a pugni l’operatrice socio sanitaria, arrestato marocchino di 42 anni

Ha colpito con un pugno l’operatrice socio sanitaria dell’ospedale di Udine che cercava di riportarlo a letto. E’ stato arrestato dalla polizia, allertata dal sistema di allarme anti-aggressione direttamente collegato con la sala operativa della Questura friulana.

E’ successo nella notte tra venerdì e sabato. L’uomo, un marocchino di 42 anni, era in attesa di essere visitato dopo are fatto accesso al pronto soccorso per abuso di alcol. Spazientito, aveva tenuto un atteggiamento molesto, fino al punti di denudarsi e girare per il reparto sventolando il pannolone che gli era stato applicato.

La Oss ha cercato quindi di riportarlo al posto assegnato, ma lui l’ha colpita con il pugno. Subito è scattato il sistema anti aggressione, che ha permesso alla squadra volante di intervenire immediatamente. L’uomo ha continuato a tenere un atteggiamento violento anche con gli agenti. E’ stato quindi arrestato e portato in Questura in attesa del processo per direttissima.