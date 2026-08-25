Prenotazioni al Cup, disagi da ieri pomeriggio

A partire da ieri pomeriggio, ma soprattutto da questa mattina, diversi cittadini del Friuli Venezia Giulia non hanno potuto prenotare al Cup prestazioni ambulatoriali e analisi di laboratorio. Come spiegato da Insiel, è in atto un temporaneo malfunzionamento del sistema telefonico del Cup a causa del quale alcuni utenti trovano il segnale di linea occupata. Il problema riguarda l’elevato numero di chiamate contemporanee: quelle in eccesso non riescono ad accedere al servizio. Insiel riferisce che sono in corso le verifiche tecniche per individuare e risolvere il problema e che il funzionamento regolare sarà ripristinato nel più breve tempo possibile.