Preone, sindaco Martinis condannato a 1 anno di reclusione

Il Tribunale di Udine ha condannato il sindaco di Preone, Andrea Martinis e il coordinatore della Protezione civile del paese, Renato Valent, a un anno di reclusione, pena sospesa, per l’omicidio colposo di Giuseppe De Paoli. L’uomo, volontario della protezione civile del paese, fu travolto e ucciso da una ceppaia il 29 luglio 2023 mentre cercava di liberare dagli alberi schiantati dal maltempo la strada forestale che porta alle cascate dell’Arzino.

I due sono stati invece assolti dai reati contestati in merito alla sicurezza sul lavoro con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba li ha condannati anche a versare ai familiari della vittima 50mila euro di provvisionale.

Per i difensori di Martinis e Valent. che hanno annunciato appello. tale sentenza avrà ripercussioni sul sistema della Protezione Civile.