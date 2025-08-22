Prepara la cena ma si addormenta lasciando la pentola sul fuoco: intossicato

Momenti di paura, ieri sera, in viale Treviso a Pordenone per un uomo di 63 anni che, mentre stava preparando la cena, si è addormentato sul divano di casa dimenticandosi la pentola sul fuoco. Sono stati i vicini, che sentivano un forte odore di bruciato e che hanno tentato di chiamare il vicino, che però non rispondeva, ad allertare i soccorsi. Sul posto, in un appartamento al civico 38, sono giunti subito i vigili del fuoco insieme a personale del 118. L’uomo, che nel frattempo si era svegliato, è stato condotto all’ospedale per un principio di intossicazione.