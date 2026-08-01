Presa la banda dell’abbraccio: due arresti tra Friuli e Veneto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si fingevano vecchi amici o chiedevano informazioni per poi stringere le vittime in un abbraccio e sfilare loro orologi e gioielli. La scia di colpi ai danni di anziani tra Friuli e Veneto si è però conclusa con l’arresto di una donna di 38 anni e un ragazzo di 20, fermati dai Carabinieri di Udine con il supporto dei colleghi di Mestre e della Polizia Stradale.

Dopo i furti messi a segno ai danni di una 79enne a Cinto Caomaggiore e di una 83enne a Torviscosa, la svolta è arrivata a Santa Maria La Longa: un novantenne ha capito il trucco, ha reagito e ha messo in fuga i malviventi.

Scappata a bordo di un’utilitaria bianca sull’A4 verso Venezia, la coppia è stata bloccata dalla Polstrada all’altezza di Marcon. Il tentativo di fuggire a piedi nei campi si è rivelato inutile: ad attenderli c’erano i militari dell’Arma, che li hanno arrestati con l’accusa di furto con destrezza e rapina in concorso. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Udine, la donna in quello di Trieste.

Il modus operandi era sempre lo stesso. La banda, composta da almeno 12 persone di etnia rom, partiva dalla Spagna per raggiungere l’Italia. Qui alloggiava in bed and breakfast di Mestre per poi, la mattina, spartirsi le aree da colpire. In auto, quasi sempre, era presente una donna incinta.

Le indagini dei carabinieri proseguono. L’invito, intanto, è quello di diffidare da sconosciuti che, con una scusa, chiedono un abbraccio.