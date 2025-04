Presentato il progetto per collegare la Pontebbana alla Tangenziale di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il sogno è sempre il medesimo, nonostante i 51 anni passati dai primi tracciati ipotizzati: decongestionare la Pontebbana e l’asse tra Udine e Pordenone dal traffico pesante realizzando una bretella tra la Statale 13, la A23 e Udine sud.

È stato ufficialmente presentato il progetto definitivo che porterà alla realizzazione dell’arteria che collegherà la Statale 13, a ovest di Basiliano, con la Tangenziale sud di Udine e il casello autostradale.

Dopo il via libera giunto anche dal Ministero dell’Ambiente, sono stati illustrati nella sede della Regione di Udine i dettagli che, una volta per tutte, dovrebbero portare a termine il secondo lotto della tangenziale da costruire lungo i territori di Campoformido, Lestizza, Pozzuolo del Friuli e Basiliano.

Alla presentazione dell’accordo di programma, presentato dall’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, erano presenti i quattro primi cittadini dei Comuni che saranno interessati dal progetto (Marco Olivo – Basiliano, Eddi Pertoldi – Lestizza, Massimiliano Petri – Campoformido e Gabriele Bressan – Pozzuolo del Friuli), affiancati dagli assessori delegati, oltre che dai rappresentanti di Autostrade Alto Adriatico e FVG Strade.

L’arteria sarà lunga 13 km e permetterà di portare a termine la Tangenziale Sud, realizzata con il primo lotto fino a Zugliano. Oltre alla bretella di Campoformido e allo svincolo sulla Regionale 353, nel progetto presentato sono previsti sovrappassi, sottopassi ciclabili, agricoli, gallerie e tre ponti sul Cormor, oltre agli svincoli che andranno a concludere il quadrifoglio stradale previsto all’altezza di Zugliano. Tante le mitigazioni ambientali inserite nel piano, con corridoi faunistici, siepi, boschi e diverse opere di compensazione.

Tra le priorità strategiche individuate, in particolare per soddisfare le esigenze di quello che sarà il comune più penalizzato dal secondo lotto, saranno inoltre realizzate tre rotatorie sulla SR 353, che renderanno più scorrevole la viabilità nei tre punti di ingresso a Pozzuolo del Friuli.

“Se l’iter che abbiamo immaginato proseguirà – ha precisato l’assessore regionale Amirante a Telefriuli – potremmo avere un soggetto esecutore delle opere già nella seconda metà del 2026”.

Il quadro economico ovviamente è lievitato rispetto ai 140 milioni previsti nel 2011, anche in virtù delle nuove normative da soddisfare sui rischi alluvioni nella piana del Cormor. Come spiegato dall’assessore, però, la Regione è a fianco dei Comuni interessati nel sostenere la bontà del progetto e per coprire le quote mancanti a seguito dell’aumento dei costi, derivanti in larga parte dalle nuove normative intervenute nel corso degli ultimi anni, dai rincari delle materie prime, dalla necessità di integrare il contesto della viabilità principale con alcune opere inserite nelle Valutazioni di impatto ambientale (come, ad esempio, corridoi ecologici e vasche di accumulo dell’acqua).