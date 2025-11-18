Presi con 900 grammi di cocaina, due arresti nel Tarvisiano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono stati arrestati mentre la droga, quasi un chilogrammo di cocaina, stava passando di mano. A finire in manette sono stati due cittadini albanesi di 40 e 22 anni, sorpresi sabato nel Tarvisiano dalla polizia di Stato.

Il quarantenne, domiciliato a Reggio Emilia, era partito dalla città emiliana con lo stupefacente e aveva raggiunto il connazionale più giovane nella località turistica, dove il ragazzo si era stabilito da qualche mese.

Gli agenti li hanno fermati davanti all’abitazione del 22enne, trovandoli in possesso dell’ingente quantitativo di droga, suddiviso in 8 panetti.

Oggi il gip di Udine ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura cautelare in carcere.