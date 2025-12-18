Presi dopo il colpo a Cordenons: tre cileni patteggiano pene per oltre 9 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Erano stati arrestati dagli agenti della Questura di Udine dopo il furto messo a segno in un’abitazione a Cordenons, dove avevano sottratto gioielli e contanti per quasi 11 mila euro. Tre cittadini cileni domiciliati in Lombardia, di 58, 28 e 26 anni, hanno patteggiato davanti al gup di Udine Roberta Paviotti pene per oltre nove anni di reclusione per furto in abitazione e ricettazione.

Il terzetto era stato fermato la mattina 29 maggio scorso. Dopo il colpo, erano tornati a Beivars – dove avevano trovato alloggio – e, raccolte le proprie cose, avevano imboccato l’autostrada A4. Non si erano accorti, però, che la polizia li stava tenendo d’occhio. Gli agenti li hanno fermati e perquisito l’autovettura. Il bottino era nascosto in parte in un’intercapedine del tettuccio, in parte nei bagagli.

Durante il controllo sono stati trovati anche numerosi gioielli, in parte occultati tra i residui di cibo sparsi nell’abitacolo, rubati nei due giorni precedenti a Fossalta di Portogruaro e a Brugnera.