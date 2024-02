Presi con le mani nel sacco grazie al GPS, tre condanne per oltre 9 anni

GUARDA IL VIDEO. I carabinieri li presero con le mani nel sacco grazie al gps posizionato nella loro auto: sono stati condannati a oltre 9 anni di reclusione per furto in abitazione. E’ la pena inflitta in abbreviato dal Gup di Udine Carlotta Silva a tre cittadini georgiani, riconosciuti colpevoli di aver svaligiato due abitazioni tra gennaio e febbraio dello scorso anno: 3 anni e sei mesi al 39enne Anri Lomtandze e 3 anni ciascuno al 33enne Otari Gabriadze e al 38enne Giorgi Nebieridze. Quest’ultimo sconterà la pena ai domiciliari nella sua casa di Udine.

Il primo colpo è stato portato a termine a Majano. I tre hanno forzato la porta di un appartamento dal quale hanno prelevato 11 orologi e diversi gioielli in oro, per un valore di 12mila euro. Due settimane dopo, nel mirino del trio è finita una casa a Spilimbergo, dove si sono impossessati di orologi, preziosi, profumi e due cellulari. I tre, però, non si sono accorti del gps messo sull’automobile presa a noleggio e che i carabinieri di Majano li stavano tenendo d’occhio. I militari hanno intimato loro l’alt quando sono giunti a Passons e li hanno arrestati. A nulla è servito loro l’aver gettato dal finestrino lo zaino contenente la refurtiva, recuperato poco dopo.

I difensori del trio, gli avvocati Guido Galletti e Piero Pericolo, non ricorreranno in appello.