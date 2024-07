Dopo il presidente Mattarella, al via la settimana dei cattolici

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una sessione plenaria e poi circa una 40ina di tavoli per discutere confrontarsi e dialogare. I circa 1200 delegati che stanno prendendo parte ai lavori della 50esima settimana sociale dei cattolici a Trieste, dopo l’inaugurazione ieri alla presenza del presidente Sergio Mattarella, hanno iniziato oggi i lavori con l’assembla plenaria in cui si è parlato ovviamente di democrazia nelle sfide del presente e come costruire la casa comune. Poi il via ai laboratori della partecipazione per dialogare e confrontarsi in circa 40 tavoli. In città intanto ha aperto alle 10 il villaggio delle buone pratiche con la presenza di stand delle diverse anime del mondo cattolico che presentano l’attività che svolgono al fianco dei più fragili, ma non solo. La camera di commercio ha ospitato un conforto su Democrazia e costituzione promosso dall’Unione giuristi cattolici italiani a margine del quale il presidente emerito della Corte costituzionale Ugo De Siervo ha lanciato un nuovo monito sul tema migranti: «l’Italia deve scegliere: deve avere una politica della migrazione. Non è possibile però fare entrare le persone e poi trattarle in modo ignobile mettendole in strutture para carcerarie senza una prospettiva di trasferimento progressivo a degli stati giuridici che poi gli permettano la cittadinanza». I lavori si sposteranno questa sera nelle piazze della democrazia dove si parlerà anche di salute e sport. In serata, dalle 21 in piazza Unità il concerto alla presenza tra gli altri di Roberto Vecchioni, Riccardo Cocciante e Mr Rain.