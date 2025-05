La richiesta alle Prefetture della regione è chiara, aprire i tavoli sull’immigrazione e intervenire per fare lo sfruttamento degli stranieri in particolare in campo agricolo. La mobilitazione regionale della Flai Cgil davanti al palazzo del Governo di Pordenone è servita soprattutto a questo.

Al momento dal prefetto Michele Lastella nessuna risposta, ma la sigla sindaca è decisa a non mollare