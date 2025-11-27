Pressioni su lavoratori pakistani: arrestato un 57enne per estorsione

Ricatti e pressioni su lavoratori stranieri, in prevalenza pakistani. I carabinieri di Fontanafredda hanno arrestato Salvatore Pace, 57enne originario di Salerno ma domiciliato a Pasiano di Pordenone. L’uomo dovrà scontare una pena definitiva di 5 anni e 9 mesi di reclusione per il reato di estorsione commesso in provincia di Bergamo nel novembre 2017. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Appello di Brescia.

Pace era inserito in un sistema di cooperative del bergamasco. Le stesse che hanno obbligato a sottoscrivere ai lavoratori verbali di conciliazione, senza che questi avessero la possibilità di leggerli. In quasi tutti i casi, inoltre, gli stessi venivano impiegati in mansioni superiori a quelle per cui erano stati assunti, lavorando fino a 12 ore al giorno, anziché le 8 previste, senza pause, né riposi settimanali.