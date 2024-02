Presunta rapina a un anziano di Udine, liberata 38enne senegalese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata fermata subito dopo la presunta rapina, ma con sé non aveva la refurtiva: il Gip di Udine Roberta Paviotti non ha convalidato l’arresto e ha disposto la sua liberazione. Protagonista la cittadina senegalese di 38 anni, residente nel capoluogo friulano, arrestata per rapina dai carabinieri la sera di lunedì in via Flambro. La donna era stata accusata da un conoscente di 84 anni, secondo il quale era entrata nella sua abitazione e si era impossessata con la forza di 60 euro custoditi in un cassetto. I militari l’avevano trovata fuori dalla casa immediatamente dopo la chiamata dell’anziano. La 38enne, difesa dall’avvocato Luca Beorchia, si è detta estranea ai fatti.

Il Gip Roberta Paviotti ha invece convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per un 25enne originario della Campania e residente a Milano accusato di aver fatto entrare illegalmente in territorio italiano 8 cittadini cinesi, tra i quali 4 minorenni. Il suv guidato dall’uomo è stato fermato lunedì sera dalla polizia di frontiera di Tarvisio alla barriera autostradale di Ugovizza. Stando alle indagini, il giovane aveva trasportato i migranti attraverso Ungheria e Austria ed era in procinto di consegnarli a un’altra persona per il prosieguo del viaggio.