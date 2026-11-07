Prima convocazione in azzurro per Matteo Palma

Dopo Zaniolo, un altro bianconero riceve la chiamata del Ct azzurro Roberto Mancini. E’ il difensore italo tedesco Matteo Palma, classe 2008, che vanta 3 presenze nell’Italia Under15, 7 nella Germania Under16 e 6 nella Germania Under17. La convocazione in azzurro arriva in seguito al forfait per infortunio di Gianluca Mancini. Palma e Zaniolo faranno parte del gruppo italiano chiamato ad affrontare i prossimi impegni di Nations League contro Francia e Belgio. Grande soddisfazione in casa Udinese. Erano sei anni che due giocatori della squadra friulana non facevano contemporaneamente parte della rosa dell’Italia (nel novembre 2020 Kevin Lasagna e Stefano Okaka).