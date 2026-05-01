Cronaca Prima edizione di “VolontariaMente” con 200 studenti Andrea Pierini 1 Maggio 2026 Autore: Andrea Pierini 1 Maggio 2026 0 Trieste Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Pordenone, addio cemento: nasce il parco del Polo Young Potrebbe interessarti anche Fedriga accoglie i campioni di Milano Cortina: siete l’orgoglio 30 Aprile 2026 Dalla giunta risorse per turismo, imprese e il pordenonese 30 Aprile 2026 Terremoto, ci sarà anche Meloni al Consiglio di Gemona 30 Aprile 2026 “VolontariaMente”: 200 studenti alla scoperta del terzo settore 30 Aprile 2026 Omnibus, primi via libera nelle commissioni regionali 30 Aprile 2026 Usa, Fedriga presenta al Niaf le opportunità per le imprese 25 Aprile 2026