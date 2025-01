Prima il furioso litigio con la fidanzata, poi lo schianto mortale e la fuga

Ha abbandonato la fidanzata, ferita sul sedile passeggero, subito dopo aver provocato un incidente, poi rivelatosi mortale. È fuggito a piedi, non curante della donna sanguinante, ma neppure del conducente della Fiat Punto, che aveva tamponato con la sua Renault Megane.

Il tremendo incidente è avvenuto martedì notte a San Gottardo, alle porte di Udine, lungo la Strada regionale 54. Entrambe le vetture coinvolte stavano procedendo lungo la stessa direzione, verso via Cividale. Alle 22.30, poco dopo il ponte sul Fiume Torre, lo schianto tra i due mezzi. L’impatto è stato violentissimo, tanto da causare il cappottamento della Punto, finita a testa in giù davanti alla recinzione del vivaio Il Giardinetto.

Alla vista dell’auto accartocciata e della sua compagna insanguinata, l’uomo è scappato a piedi, abbandonando il luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre l’automobilista della Fiat, Alberto Rinaldi, 50enne residente a Martignacco. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia, Rinaldi è morto nonostante i disperati tentativi di rianimazione. Ferita, ma non in pericolo di vita, la passeggera della Megane, una donna di 32 anni.

Gli agenti della Polizia Locale, con il supporto della Polizia di Stato, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e sono riusciti a risalire all’identità del 45enne che era alla guida della Renault Megane. Secondo quanto riferito dalla sua compagna, ascoltata in ospedale dalle forze dell’ordine, poco prima dell’impatto i due stavano litigando furiosamente. L’uomo, dopo ore di silenzio, si è costituito questa mattina ai carabinieri ed è stato poi prelevato dal personale della Polizia locale e ascoltato al Comando di via Girardini.