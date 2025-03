Prima la lite, poi l’accoltellamento: minorenne trasportato all’ospedale

Una rissa tra minorenni sfociata in un accoltellamento. Momenti di paura e di tensione, oggi pomeriggio, in corso Italia a Gorizia. E’ nelle vicinanze della stazione che un gruppetto di ragazzini è venuto alle mani. Poi sarebbe spuntata un’arma da taglio, forse un coltello, che non è stata ancora trovata, con la quale un adolescente è stato ferito. Soccorso da personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale. Al momento non si conosce la prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le prime testimonianze sulla vicenda. E’ al vaglio dei militari la posizione di alcuni minorenni fermati.