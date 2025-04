Prima perseguitò e poi violentò l’ex compagna: condannato a 6 anni di reclusione

“Ti amo così tanto che preferisco vederti morta che vederti con qualcun altro”. Con questa orribile frase un cittadino rumeno di 35 anni ha minacciato l’ex compagna, sua connazionale, dopo la rottura del loro rapporto. Alle minacce sono seguite le persecuzioni, sfociate in violenza sessuale. L’uomo, residente nella Bassa friulana, è stato condannato con il rito abbreviato dal gup di Udine Roberta Paviotti a 6 anni di reclusione.

La terribile vicenda ha avuto inizio nel novembre 2023, quando la donna, di un anno più giovane, gli ha comunicato che la loro relazione era finita e gli ha chiesto di andarsene di casa. Per alcuni mesi è rimasto tra le mura domestiche nonostante tutto, e l’ha minacciata. Dopo essere uscito dall’abitazione, a metà febbraio l’ha avvertita che sarebbe passato per parlare.

Sono seguite 24 ore da incubo. Prima l’ha avvicinata strattonandola e spingendola. Poi, la sera, lei se lo è ritrovato davanti quando è entrata in un locale dell’hinterland udinese. La vittima, allora, è andata a casa di un’amica in Veneto, ma l’uomo non ha desistito. L’ha seguita e ha cercato di farla salire sulla sua automobile. La donna, per fortuna, è riuscita a entrare a casa dell’amica, mentre l’ex è rimasto tutta la notte sotto casa, chiamandola ripetutamente al telefono. La mattina dopo l’ha seguita fino alla caserma dei carabinieri di Mortegliano, dove la 34enne lo ha denunciato.

Nonostante i militari dell’arma lo avessero messo su un treno per il Veneto, l’uomo è sceso dopo qualche fermata ed è tornato all’attacco. L’ha rintracciata e le ha detto che stava con lui o con nessuno.

Nei giorni successivi, le persecuzioni sono continuate e a fine febbraio il gip di Udine ha disposto il divieto di avvicinamento alla ex. Non ha funzionato: due settimane dopo è entrato in casa della ex e l’ha costretta ad avere un rapporto sessuale. La vittima è riuscita però a scappare e a chiamare i carabinieri. Sono scattate le manette e questa volta il gip ha disposto la misura cautelare in carcere.

“Il mio assistito – commenta il difensore dell’uomo, l’avvocato Massimo Cescutti – si è difeso dall’accusa di violenza sessuale dicendo di aver desistito. Valuteremo l’appello”.