Prima riunione della giunta Fedriga dopo la bufera politica

Il vertice di maggioranza di oggi si è tenuto al termine della riunione della Giunta regionale, la prima dopo la crisi politica che si è aperta nei giorni scorsi. Sul versante dell’economia, l’esecutivo ha deliberato la nomina del Presidente e del Comitato di gestione del Frie, alla quale seguirà il decreto del Presidente della Regione. “Il Comitato di gestione – ha spiegato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini – sarà presieduto da Michele Zanolla, proposto per le comprovate competenze amministrative e professionali”. Per quanto riguarda il turismo, la Giunta ha confermato senza modifiche le tariffe degli impianti di risalita dei poli montani per l’estate 2025, comprese la gratuità per i minori di 8 anni e le riduzioni degli under 20. La stagione inizierà sabato 31 maggio con l’apertura della telecabina del Lussari, per concludersi il 5 ottobre. Infine, è stata deliberata la quota annuale societaria in capo alla Regione per la FVG Orchestra, pari a 25mila euro, per il 2025. “Anche per il prossimo triennio – ha affermato il vice governatore con delega alla Cultura Mario Anzil – la Regione ha confermato la convenzione a sostegno dell’istituzione sinfonica con uno stanziamento annuo di 1,15 milioni di euro, rimanendo socio di riferimento assieme ai Comuni e agli enti partner”.