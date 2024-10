Prima viene raggirata, poi aiuta i carabinieri a trovare i truffatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono stati fermati in via Danzica, a San Donà di Piave, i truffatori che martedì, spacciandosi per carabinieri, avevano raggirato un’anziana di Tricesimo.

Ad intercettarli sono stati i veri militari dell’Arma del Radiomobile di San Donà in collaborazione con i colleghi del reparto investigativo di Udine.

In una Citreon, la stessa utilizzata per compiere la truffa, viaggiavano un cittadino polacco residente a Caserta e una donna di Napoli. Entrambi hanno 29 anni.

I carabinieri hanno sottoposto entrambi a perquisizione, così come la macchina è stata ispezionata con molta cura. Alla fine sono stati trovati i monili in oro e le monete antiche che i due avevano sottratto proprio all’ottantenne di Tricesimo. Quando la stessa, credendo davvero che un parente fosse rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, aveva consegnato nelle loro mani ciò che di valore aveva in casa.

I due, subito dopo, si erano dileguati ma la donna, inospettita, si era affacciata alla finestra dell’abitazione ed era riuscita a riconoscere il modello dell’auto e ad annotarsi la targa. Poi, rendendosi conto di essere stata vittima di una truffa, si era rivolta ai carabinieri.

I militari dell’Arma, dopo aver intercettato la Citroen, hanno iniziato a pedinare i due. Fino a fermarli, ieri sera, a San Donà di Piave. Entrambi sono stati denunciati con l’accusa di truffa aggravata in concorso e la refurtiva è stata riconsegnata all’anziana di Tricesimo. Non è da escludere che i due possano aver commesso altre truffe, sempre in concorso, ai danni di persone anziane.