Prime nevicate in montagna: Montasio, Lussari e Sella Nevea imbiancati

GUARDA IL VIDEO La neve è tornata a fare capolino sulle montagne del Friuli Venezia Giulia nella notte. In particolare l’Altopiano del Montasio si è svegliato questa mattina di bianco vestito: come visibile dalle immagini postate dalla pagina facebook “Malga Montasio” una soffice coltre di neve di diversi centimetri ha ricoperto tutto, regalando un’atmosfera davvero da cartolina. Ma anche dalla pianura e dalla pedemontana friulane erano chiaramente visibili le cime alpine imbiancate per una domenica dalle suggestioni e dalle temperature più invernali che autunnali un po’ su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.