Primo atto ufficiale a Staranzano per il nascente Contratto di Fiume Isonzo

L'obiettivo è la salvaguardia e valorizzazione del lato italiano del corso d'acqua. Questa la volontà dei 27 enti tra Regione, Comuni, Consorzi e associazioni del territorio interessati dal Contratto di Fiume Isonzo, il cui primo atto ufficiale è stata la firma questa mattina a Staranzano, del relativo Documento d'Intenti propedeutico. Promotore dell'iniziativa è la municipalità sulla cui area insiste la foce dell'Isonzo.

La firma al momento riguarderà solo realtà su lato italiano, ma si guarda anche al coinvolgimento dei vicini sloveni, sul cui territorio il fiume scorre nella sua prima parte.

I Comuni coinvolti in questo primo passo verso il Contratto di Fiume sono, oltre a quello di Staranzano, altri 15 situati tra le province di Gorizia e Udine.