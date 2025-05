Primo consiglio comunale a Monfalcone, Forza Italia all’opposizione

Gabriele Bergantini nuovo presidente del consiglio comunale, Luis Resuli consigliere al posto di Luca Zorzenon che sceglie di restare solo come assessore, e soprattutto – come emerge a margine dell’assemblea – il capogruppo e unico consigliere di Forza Italia Francesco Volante all’opposizione dopo le ormai note proteste del partito berlusconiano per la sua mancata nomina in giunta. Sono queste le novità emerse dal primo consiglio comunale della nuova era di Luca Fasan come sindaco.

Al consigliere di Forza Italia il sindaco risponde così.

Tra le priorità indicate da Fasan nel suo discorso d’insediamento c’è la volontà di far crescere il porto.

Il neo presidente del consiglio Bergantini punta su giovani e lavoro.

Il Pd guarda intanto al futuro.