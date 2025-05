Primo consiglio comunale a Monfalcone, Forza Italia in opposizione

Gabriele Bergantini nuovo presidente del consiglio comunale con Alessandro Saullo come vice, Luis Resuli consigliere al posto di Luca Zorzenon che sceglie di restare solo come assessore, e soprattutto – come emerge a margine dell’assemblea – il capogruppo e unico consigliere di Forza Italia Francesco Volante che annuncia di collocarsi all’opposizione dopo le ormai note proteste del partito berlusconiano nei giorni scorsi per la sua mancata nomina in giunta. Sono queste le novità emerse dal primo consiglio comunale della nuova era di Luca Fasan come sindaco, aperto dalla consigliera più anziana – ossia la più votata nelle urne – Anna Cisint nelle veci di cerimoniere prima di lasciare appunto lo scranno a Bergantini. Ma a catturare l’attenzione di tutti a fine consiglio sono state le parole di Volante.

Diverse infine le priorità indicate da Fasan in questo mandato: tra queste, la volontà di far crescere il porto, facendo di Monfalcone sempre più un polo nautico e marittimo di rilievo.