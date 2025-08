Primo esodo di agosto: traffico intenso, code ridotte al Lisert rispetto al 2024

La pioggia ha inizialmente ritardato le partenze, facendo registrare un meno 20% di traffico rispetto al previsto, fino alle 10 di questa mattina. Poi l’esodo di agosto ha rispettato le attese con un flusso che nel tardo pomeriggio risultava essere pari a quello del primo sabato del 2024, e che conferma le previsioni di circa 190 mila transiti lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico al termine di questo sabato.

Il punto di traffico più intenso, con code a tratti che hanno raggiunto i 5 chilometri verso le 12,00 (con più di 3 mila transiti all’ora), è stato quello tra San Giorgio di Nogaro e il Nodo di Palmanova dell’autostrada A4 da dove partono le diverse direttrici, tra chi si dirige verso la A23 (quindi turisti stranieri di rientro o chi è diretto verso la montagna) o prosegue fino alla barriera di Trieste/Lisert puntando verso la Slovenia e la Croazia. Tanti in particolare i rientri questa mattina dalle località balneari (+16% rispetto allo scorso anno, ovvero più di 8 mila transiti in ingresso al casello di Latisana), tantissimi (più di 16 mila + 1% rispetto al 2024) quelli che sono usciti alla barriera di Trieste/Lisert. Nonostante il maggior afflusso alla barriera, si sono registrati al massimo 2 chilometri di coda (verso le 16,00) mentre nello stesso sabato di un anno fa furono 4 i chilometri. Questo perché sono sempre di più i turisti che, diretti verso la Slovenia e la Croazia, optano per la A34 (barriera di Villesse in direzione Gorizia) o per l’uscita di Redipuglia dove il traffico trae giovamento dalla porta in più “reversibile”.

Code a tratti si sono registrate in alcuni momenti della giornata anche tra San Donà e Cessalto, in uscita a San Donà. Nella tarda mattinata, un incidente avvenuto tra Gemona e Carnia, ha provocato fino a 10 km di coda sulla A23.

Domani, secondo le previsioni, sarà una giornata da bollino giallo con probabili rallentamenti sulla A4 al mattino e al pomeriggio in direzione Trieste e nel pomeriggio in direzione Venezia.