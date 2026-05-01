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venerdì 1 Maggio 2026
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Cronaca
Il sindaco Balducci contestato e poi annuncia un monumento per Parelli

Primo maggio, da Cervignano l’appello: serve un lavoro migliore

Il mondo agricolo chiede sostegni, Clementin: oggi costa tutto il doppio
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un lavoro che sia dignitoso e con salari adeguati e poi un disperato bisogno di pace. Il primo maggio di Cervignano è iniziato con il corteo dalla casa del popolo fino a piazza Indipendenza, ad aprire la sfilata i trattori alcuni con le frasi storiche altri con le bandiere palestinesi. Circa 3 mila persone, secondo Cgil, Cisl e Uil, in piazza per chiedere una occupazione migliore.
Dal palco si sono alternati gli interventi del sindaco Andrea Balducci, Franco Clementin presidente della Confederazione italiana agricoltori e di Nicola Marongiu, della Cgil nazionale. Il primo cittadino ha ricevuto qualche fischio quando ha ricordato la situazione di chi preferisce i sussidi al cercare lavoro e poi critiche per la lunghezza dell’intervento in cui ha toccato svariati temi, con i consiglieri regionali Francesco Martines del Pd e Serena Pellegrino di Avs che hanno lasciato il palco. Unico momento di distensione quando ha annunciato un monumento vicino al palco del primo maggio intestato a Lorenzo Parelli. Clementin ha posto invece l’accento sulla complessità del lavoro agricolo e sui bassi introiti auspicando in misure utili per continuare a seminare in un periodo storico dove tutto costa il doppio.

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