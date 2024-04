Primo Maggio a Monfalcone: attese oltre 2 mila persone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo Gorizia e Pordenone è la volta di Monfalcone. Cgil, Cisl e Uil tornano in Friuli Venezia Giulia per celebrare la festa del primo maggio scegliendo la città dei cantieri con i comizi in piazza della Repubblica. Nessun corteo previsto e il lavoro di mediazione della Cgil ha evitato ci fosse in concomitanza quello dei lavoratori Bengalesi che invece confluiranno dalle 10 con gli altri partecipanti alla manifestazione.

Il via alla manifestazione è atteso per le ore 10 con gli interventi dei segretari nazionali dalle ore 12 a partire da Pierluigi Bombardieri della Uil, Luigi Sbarra della Cisl e a chiudere sarà il leader della Cgil Maurizio Landini. Ad aprire la manifestazione sono previsti gli interventi di sei delegati, due per ciascuna confederazione.