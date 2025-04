Primo maggio: sindacati in piazza in tutto il Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà la sicurezza sul lavoro il filo conduttore della manifestazioni del primo maggio in Friuli Venezia Giulia. Cgil, Cisl e Uil, nonostante le pesanti divisioni in particolare sul tema sanità e dopo le elezioni per le Rsu, si ritroveranno a Trieste, Gradisca d’Isonzo, Cervignano e Pordenone, in particolare nella città giuliana ci sarà il consueto corteo con partenza alle 9 da Campo San Giacomo e i comizi dei segretari in piazza Unità alle 11 con l’intervento anche di Maria Grazia Gabrielli, segretaria nazionale confederale Cgil. Al corteo prenderanno parte anche i sindacati Usb e Cobas ma queste sigle si fermeranno in un’altra piazza, probabilmente piazza della Borsa. Massimiliano Generutti, segretario territoriale delle Usb, in particolare parla di «una paese alla rovescia visto che con il decreto Sicurezza i lavorati che scendono in piazza per difendere le fabbriche vengono puniti, mentre chi chiude le fabbriche riceve soldi». Tra i temi sul tavolo anche la questione palestinese.

Tornando a Cgil, Cisl e Uil in Friuli l’appuntamento è a Cervignano con raduno alle 10.30 in piazza Indipendenza e il comizio finale del segretario nazionale Cisl Giorgio Graziani. A Pordenone ritrovo alle 9.30 in piazza Maestri del Lavoro e corte fino a piazza Municipio, dove alle 11 si svolgerà l’intervento conclusivo delle segreterie territoriali Cgil, Cisl e Uil. Infine nell’Isontino l’evento principale si terrà a Gradisca d’Isonzo, con il raduno alle 10 al parco di piazza Unità, e chiusura alle 12 con il comizio del segretario nazionale confederale Cgil, Giuseppe Gesmundo.

I segretari regionali di Cgil. Michele Piga, Cisl, Alberto Monticco, e Uil Matteo Zorn, ricordano che in Italia gli infortuni sul lavoro in questo 2025 sono aumentati del 16% e anche il Friuli Venezia Giulia piange Daniel Tafa, l’obiettivo è di rendere il lavoro sicuro mentre il governo sembra aver abdicato sul tema.