Primo rifornimento di gas naturale liquefatto nel porto di Trieste

In data odierna è stata effettuata la prima operazione di rifornimento di GNL (gas naturale liquefatto) nel porto di Trieste, presso il molo VII, tra la nave cisterna RAVENNA KNUTSEN (nave rifornitrice/bettolina) e la nave da crociera SILVER RAY (nave da rifornire).Difatti, con l’Ordinanza n. 50/2024 in data 5 luglio 2024, la Capitaneria di Porto di Trieste ha approvato il nuovo “Regolamento per il bunkeraggio “ship to ship” di GNL e BIO GNL alle navi certificate ai sensi del Codice IGF (Codice di sicurezza internazionale per la nave che utilizza gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità) nel porto di Trieste”.Tale Regolamento, dunque, è frutto di un approfondito iter amministrativo che – a seguito di specifiche istanze pervenute da parte di società armatoriali interessate ad effettuare operazioni di bunkeraggio di GNL nel porto giuliano – ha visto coinvolti l’Autorità Marittima, la Prefettura di Trieste, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, l’Arpa Friuli Venezia Giulia, i Consulenti Chimici di porto, i terminalisti Trieste Terminal Passeggeri e Trieste Marine Terminal al fine di definire un’adeguata cornice di sicurezza all’interno della quale svolgere dette attività.Considerato che, allo stato attuale, nel Compartimento Marittimo di Trieste, non sussistono operatori di bunkeraggio GNL in regime di concessione, tali operazioni sono state dunque consentite, in deroga a quanto previsto dal citato Regolamento, anche con navi o bettoline di società/imprese che non sono titolari di concessione, mediante rilascio di specifico provvedimento autorizzativo a cura della Capitaneria di porto di Trieste.Durante le operazioni di rifornimento, il personale della Guardia Costiera di Trieste ha monitorato le suddette attività con il proprio personale presente a bordo delle unitàPer eventuali ulteriori approfondimenti sull’argomento, la Capitaneria di Porto di Trieste invita l’utenza a consultare il proprio sito internet istituzionale, al link http://www.guardiacostiera.gov.it/trieste/ordinanze o a contattare direttamente, negli orari di aperura al pubblico, il proprio Ufficio Tecnica.