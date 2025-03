Principio di incendio alla Pizzeria al Gelso di Udine

Allarme alle 11.30 in via del Gelso per un principio di incendio che ha interessato la parte bassa della canna fumaria della Pizzeria del Gelso, che serve sia il camino che il forno a gas della nota attività del centro di Udine. I danni sono stati contenuti grazie intervento immediato dei pompieri. Per fortuna le fiamme sono state confinate e il rogo non si è propagato alla sala da pranzo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il ristorante al momento non è operativo. Sarà comunque necessario effettuare dei lavori di ripristino per la ripresa dell’attività.