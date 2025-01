Principio d’incendio in una casa: intossicati marito e moglie

Un principio d’incendio si è sviluppato questa mattina in un’abitazione di via Diaz a Trasaghis. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, al piano terra di una casa si erano propagate fiamme che, in particolare, avevano interessato un locale. I pompieri hanno quindi evitato che il rogo si estendesse a tutta l’abitazione.

I residenti, marito e moglie di 80 anni, sono stati soccorsi da personale sanitario: nel tentativo di estinguere l’incendio, avevano inalato i fumi della combustione. Sono stati quindi portati all’ospedale per accertamenti.