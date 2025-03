Privati nella sanità, chiesta riunione Conferenza dei sindaci

Primi cittadini in rivolta per il caso della cessione a privati di alcuni servizi nei Pronto soccorso di Udine, San Daniele, Palmanova, Tolmezzo e Latisana.

La Conferenza dei sindaci a gennaio aveva approvato la bozza del Piano Attuativo dell’Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale che – dicono alcuni sindaci – non conteneva l’intero capitolo dell’affidamento ai privati di una serie di servizi, comparso poi nel documento finale varato a febbraio. Una parte cruciale riguarda l’ospedale di Latisana.

Franco Lenarduzzi, primo cittadino di Ruda, si è mosso per ottenere la riconvocazione della Conferenza per conoscere dal Direttore Generale di AsuFc, Denis Caporale, le modifiche al documento iniziale.

Domani i primi cittadini chiederanno ad Alberto Felice De Toni, presidente della Conferenza dei sindaci, di riconvocare l’assemblea. Nella stessa giornata, a Latisana, Lanfranco Sette e la sua maggioranza definiranno le iniziative da adottare. Secondo Sette, la Conferenza dei sindaci è necessaria anche per acquisire le risposte da dare ai cittadini e al consiglio comunale sull’intera vicenda.